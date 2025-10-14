 Posted in INCIDENTE

Polis controlando auto na Santa Cruz pabao di Mundo Nobo

12:54  October 14, 2025  Leave a comment

Diamars merdia den e solo cayente aki polisnan di districto 4 (Santa Cruz) a bay para autonan pasando banda di Mundo Nobo controlando trafico pa asina garantisa un trafico mas sigur y en busca di un sospechoso busca pa autoridad.

