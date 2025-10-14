Posted in INCIDENTE Polis controlando auto na Santa Cruz pabao di Mundo Nobo 12:54 October 14, 2025 Leave a comment Diamars merdia den e solo cayente aki polisnan di districto 4 (Santa Cruz) a bay para autonan pasando banda di Mundo Nobo controlando trafico pa asina garantisa un trafico mas sigur y en busca di un sospechoso busca pa autoridad. Related Articles [VIDEO] Polis a detene 2 persona indocumenta despues cu nan tabata core cu velocidad halto Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na Noord [VIDEO] 2 Persona herida pega den auto despues di a dal un palo di lus cu transformer kibra na Sero Patrishi Accidente cu hende herida na e crusada Golfweg