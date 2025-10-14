Auto a dal un mucha herid’e famia mes a hib’e hospital dama cu a wak a bira malo!

Diamars atardi a drenta informe di cu auto a dal un mucha na Catiri, e tata mes a hiba e mucha hunto cu un bisiña pa hospital mientras un otro dama cu a mira e mucha ta sangra a spanta y bira malo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un mucha a bay crusa caya un auto a desvia pa e mucha pero un otro auto cu no por a wak e si a dal e mucha. E mucha tabata sangra pa su boca y e tata mes a lanta bay cu e mucha pa hospital hunto den un auto di bisiña. Un dama cu a mira e susedido a spanta te bira malo. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes. Polis a tuma tur detaye y a sali bay hospital wak e condicion di e mucha.