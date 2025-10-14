E Prome Activacion di Autentico Culinary Festival: Tayer Special pa Studiantenan Culinario  

Diabierna 10 di october, mas cu 175 studiante di Colegio EPI, EPB Oranjestad y EPB San Nicolas a participa den e prome activacion di Autentico Culinary Festival cu tabata un tayer educativo. E activacion aki ta forma parti di e Culinary Education Plan, un iniciativa di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) den colaboracion cu e festival. E tayer a duna un bista real di e mundo culinario y a sirbi como un plataforma di inspiracion pa e studiantenan.

Durante e programa, e studiantenan a ricibi conocemento for di diferente profesional di e industria. Studiantenan por a siña di Aldwin Donata, cu ta un Chef Ehecutivo. Chef Donata a inspira e studiantenan pa sigui un carera den arte culinario, compartiendo su experiencia personal y e dedicacion cu ta necesario pa logra exito.

Tambe a siña di Lorraine Cooyman cu a presenta e tema “From Farm to Table”, enfatisando importancia di sostenibilidad y producto local den gastronomia, uzando su mesun experiencia como agricultor. Cooyman a trece tambe microgreens pa e studiantenan purba y hiba cas, dunando nan un experiencia directamente for di tera.

Zaida Everon, sommelier di pan, tambe tabata parti di e programa. Everon a mustra con pan por mehora e experiencia culinario, combinacion di pan cu diferente plato crioyo y a splica diferente tecnica. E sesion tabata uno interactivo caminda studiantenan por a hole, mira y purba e famoso pan di sourdough.

Jessika Theysen, sommelier di biña, a siña e studiantenan con pa combina diferente sabor di biña cu diferente plato y tecnica pa sirbi biña. Theysen tambe a enfatisa cu sirbimento ta mas cu un gesto, pero ta e sensacion cu bo ta laga tras.

E programa a culmina cu Jean Claude Werleman, Chef Ehecutivo, cu a presenta un demostracion bibo di e preparacion di un dessert. Su sesion a duna e studiantenan un bista visual y practico di con creatividad y tecnica ta fundamental den preparacion di diferente dessert y pastries. Na final, studiantenan cu a contesta e preguntanan di Chef Werleman corecto, a haya chens di purba e dessert.

A.T.A. ta gradici tur cu a presenta na e tayer pa nan contribucion valioso. Tambe ta gradici e scolnan pa nan participacion activo.