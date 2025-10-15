Nos ta gosa di un mitar siman y ta sinti con e siman ta na careda.
Ban cuminsa na gradici nos bon Dios pa tur nos regalonan.
Pa tur e cos bonnan cu Sen̈or ta duna nos.
Cada dia cu nos ta lanta y gosa di naturalesa ta un bendicion.
Si nos mira bon con dushi nos bida por ta, sin dolor di cabes, sin rabiamento, cu hopi amor y carinjo, lo ta un bida hopi bunita cu nos por tin.
Nos tur cu e bon ejempel di bida aki lo juda mehora tur cu ta den nos bida diario.
Nos no mester laga e mal influencia sigi crese y influencia nos tambe.
Ta bon pa analisa y para e mal aura aki.
Un famia y su yuinan mester por lanta y biba den un bon ambiente.