Comunidad di Aruba merece maneho y cuido transparente HOH cu orguyo a entrega relato anual di 2024 na Minister di Salubridad

Recientemente durante un reunion Hunta di Directiva di Horacio Oduber Hospital (HOH) a presenta orguyosamente na Minister di Salubridad, drs. Melvin Wyatt-Ras, e relato anual di HOH cu ta inclui tur e cifranan pa loke ta aña 2024. E entrega di e cuenta anual 2024 y su accesibilidad pa comunidad ta un parti esencial di transparencia y bon gobernacion. HOH su enfoke ta transparencia y claridad y asina nos como organisacion ta cumpli cu nos promesa y responsabilidad pa cu comunidad di Aruba.
Esaki sigur tabata un momento historico pa Hunta di Directiva di HOH mirando cu a encontra un retraso y pues e ultimo 5 añanan a traha duro y a logra termina un total di 19 cuenta anual di Stichting Ziekenverpleging, LabHOH y Bloedbank Aruba. “Awo nos na HOH ta completamente up-to-date y esaki ta yena nos cu orguyo mirando e trabou duro cu e team di HOH a eherce pa logra e meta aki”, asina sr. Gregory Croeze, miembro di Hunta di Directiva a conta.
“Nos kier a yama un danki na tur e personal di HOH cu a hasi esaki posibel. Nan a traha incansablemente e ultimo aña nan pa asina por a entrega e relato nan anual di calidad halto. Di parti Hunta di Directiva, un danki special na nan,” Croeze a termina bisando.
Tur e cuentanan anual a wordo debidamente controla y aproba tambe pa accountant y awo ta accesibel tambe pa publico via nos website www.arubahospital.com.