Diaranson mainta a drenta informe di cu un turista femenino lo a corta su pia y ta sangrando profusamente na un hotel na Palm Beach, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e turista y a transporte pa hospital.
Ambulans a bay pa un turista femenino a corta su pia na un hotel na Palm Beach
