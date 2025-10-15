 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay pa un turista femenino a corta su pia na un hotel na Palm Beach

11:04  October 15, 2025  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu un turista femenino lo a corta su pia y ta sangrando profusamente na un hotel na Palm Beach, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e turista y a transporte pa hospital.

