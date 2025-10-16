Polis investigando losmento di tiro y destruccion na Zr. Candidastraat

Recientemente a tuma lugar un suseso unda a los 2 tiro den Zr. Candidastraat unda un auto a pasa los alomenos 2 tiro di cual bala a pasa door di bentana di auto. Mesora a dirigi patruyanan di Oranjestad na e sitio unda enberdad un tiro a pasa door di e bentana di un auto staciona eynan. Tin indicacion cu aki lo ta trata di un caso di reglamento di cuenta. Mesora a informa tanto recherche y e departamento technico y forensyco pa bin tuma fotonan y sigui cu e investigacion forensyco. Nos ta spera di haya mas informacion for di polis pa asina suministra esaki na comunidad. No por ta asina cu tin hendenan cu arma di candela ta cana riba caya cu esaki y menos aun usa esaki den publico.