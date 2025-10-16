Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di destruccion di bentana di un taxi na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu a yama pidi un servicio di taxi pero e taxi a yega a bin logra haya un piedra manda riba e taxi cu a haya daño y e supuesto autor tabata na e sitio. Polis mesora a detene y a bay warda cun’e. Polis a bisa e taxista pa pasa na recherche entrega keho.
Detencion pa destruccion di bentana di taxi cu curason pinta y piedra manda riba dje.
