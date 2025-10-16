Reflexión Diahuebs 16 Oktober 2025.

Awe ta otro dia importante den cada un di nos nos bida.
Aunque ta tur dia ta importante.
Awe mi tin un cumplean̈era den mi famia, y pesey e ta un dia special pami tambe.
Nos ta gradici nos bon Dios pa tur cos bon cu E ta regala nos.
Aki tambe mi kier pidi Sen̈or un bendicion grandi pe cumplean̈era y su famia.
Nos ta sigi nos dia saboreando nos kofie mainta tempran pa skucha nos fauna canta asina bunita alegrando nos dia.
Nos kier a touch un punto hopi importante pa union den tur famia.
Segun San Lucas.
Hende ta husga otro tin biaha, mientras nan mes tin nan fayonan.
Ningun hende ta sin pica, sin culpa.
Solamente nos bon Dios ta limpi y puro.
Pesey hopi biaha nan ta bisa no mustra dede riba otro, paso cuater dede ta mustra riba bo bek.
Hopi biaha ta hasi net loke bo ta culpa otro di dje.