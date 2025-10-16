Chauffeur di un Honda Fit a bira dilanti un Toyota Vitz sin dun’e preferencia

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Honda Fit biniendo for di pariba a take chance di bira dilanti un Toyota Vitz contrario y nan a dal semi frontal contra otro debi na e impacto fuerte e Honda a bay cay den e rooi y a Toyota Vitz a keda riba caminda. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida, na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes.