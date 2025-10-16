[VIDEO] Mucha di 14 aña riba bais a sali subi caminda sin wak chauffeur a desvia pero toch a dal e!

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Jucuri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e oficier di ambulans a pidi pa polis y ambulans ya cu ta trata di un hoben 14 aña cu trauma na cabes cu a subi caminda sin wak net ora un auto ta bini y a purba desvia pero e impacto tabata inevitable y a dal e. Mientrastanto e officialnan di ambulans a atende como no tabata tin ambulans disponibel na e momentonan ey. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa hospital.