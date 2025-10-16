Asociacion Arubano di Atleta Olimpico ta comparti plannan pa futuro cercano Comite Olimpico Arubano a reuni cu atleta Olimpico di Judo Jayme Mata

Ayera mainta den sala di reunion na cas di Comite Olimpico Arubano (COA), a reuni cu atleta Olimpico di Judo, Jayme Mata. Jayme a representa Aruba na London2022 y Rio2026 y awendia ta miembro di e Asociacion Arubano di Atleta Olimpico (AAAO). Durante e reunion a conta un poco di e tareanan actual cu AAAO ta trahando riba dje y ta splica cu ta desea di cuminsa haci mas actividad proximo aña. Banda di esaki, a combersa riba diferente ideanan interesante pa haci eventonan conhuntamente cu COA y federacionnan local pa asina por trece e atletanan Olimpico di Aruba mas cerca di e comunidad deportivo actual y contribui na deporte.
COA ta gradici Jayme pa e reunion y ta duna di conoce cu ta contento pa mira cu AAAO ta desea di haci mas y ta dispuesto di yuda pa asina por haci esaki posibel. #TEAMARU