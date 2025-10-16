Otro logro den implementacion di proyectonan strategico di awa di bebe WEB ARUBA Y SEVEN SEAS TA EFECTUA ‘GROUNDBREAKING’ PA PLANTA SWRO 3

ORANJESTAD – Na juni 2026 WEB Aruba lo conoce su di tres planta di awa SWRO, cu un capacidad di 16.500 m3. Diahuebs 16 di october ultimo a tuma luga e ceremonia di groundbreaking den presencia di Minister encarga cu Energia, sr. Arthur Dowers hunto cu gerencia y invitadonan di WEB Aruba y Seven Seas Water Group. Na april 2024 WEB y Seven Seas a firma e acuerdo Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) pa sigura suficiente awa di bebe na un prijs rasonabel pa nos isla durante e proximo 10 añanan.Realisacion di SWRO-3 BOOT ta hopi importante pa WEB por trata na tempo e retonan cu facilidadnan di produccion existente. SWRO-3 BOOT ta forma parti di WEB su trayecto di proyectonan strategico di awa di bebe y ta corela cu e control center nobo, di cual a haci su groundbreaking na september ultimo.

WEB a bin ta enfatisa e importancia di proyectonan strategico di awa door di facilita teamnan di proyecto dedica y asisti pa experticio externo. Esaki ta hopi necesario pa motibo di multiple reto cu e compania tin pa cu produccion di awa, manera renobacion di plantanan SWRO 1 y 2, un intake nobo di awa di laman pa SWRO-2 y optimalisacion di e beach wells, tur esey mientras cu na tur momento mester tin suficiente awa di bebe pa nos isla.

Pa atende cu e retonan lo mester haci inversionnan substancial.CEO di WEB, sr. Alfredo Koolman a expresa cu financiamento di e proyectonan strategico di awa ta hopi critico y tin suatencion completo. E tin confiansa completo cu financiadornan tambe lo contribui na e obhetivo hopi importante aki, di na tur momento tin suficiente awa potabel na Aruba. Mas tanto pa motibo cu no tin otro fuentenan di awa di bebe riba nos isla.

Koolman a duna reconocemento na su operadornan di awa cu pa 93 aña cu hopi orguyo a bin ta brinda awa di bebe pa Aruba. El a clausura bisando cu pa e motibo ey ta importante pa Aruba na su debido tempo tin e maneho di tur produccion di awa potabelatrobe den man. No ta solamente un decision basa riba finansapero uno strategico, considerando atrobe cu no tin ningun otro fuente di awa di bebe riba e isla.