Guarda Costa ta avisa tur doño di boto pa laga haci mantencion na nan boto prome cu subi lama!

Recientemente Wardacosta a haya varios notificacion di botonan riba lama den area di Aruba cu tabata experenciando problema cu motor. Den un caso Wardacosta a sali pa duna asistencia y den otro casonan Wardacosta a cordina asistencia.
E prome notificacion tabata di un boto na altura di Bucuti. Wardacosta a tow y hiba e boto aki na Nautical. E mesun dia un otro notificacion a drenta via Aruba Ports Authority cu a haya un melding di un otro boto cu tabata experenciando problema cu motor. Wardacosta a pidi asistencia na algun boto den e area via canal VHF 16. E botonan a bai na e boto cu problema y a yuda tow e boto pa bai paden safe. Tambe un boto local, yegando for di Venezuela, a experencia problema cu motor y a pidi Wardacosta asistencia. Wardacosta a tuma contacto cu otro boto den e area cu por a asisti e boto local. Finalmente Wardacosta a yuda algun piscado cu tabata pisca den e area di transshipment. Despues di e melding di problema cu motor, Wardacosta a pidi asistensia na un otro boto den cercania cu a bai yuda.
Wardacosta ta avisa tur doño di boto pa laga hasi mantencion na nan boto prome cu subi lama. Zorg pa bo tin sufisiente medionan di seguridat y ekipo di rescate na bordo, tal manera: zwemvest, EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, radio VHF of telefon celular ku bateria ful carga. Di e forma aki por minimalisa e chens cu bo boto ta daña na caminda y cubo ta haña bo den un situacion peligroso riba lama cu bo boto y bo pasaheronan. Den caso cu bo mester di yudansa, bo por yama Wardacosta riba e number 913 of Whatsapp +5999 510 0913.