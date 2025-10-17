[VIDEO] Homber cu intencion di landa bay boortoren ya cu lama ta plat y keto a ser rescata pa Guarda Costa

Diahuebs atardi un persona a kere ya cu lama ta plat y calmo e lo por landa bay te boortoren bin bek, esaki ta un idea hopi riesgoso pero manera anochi drentando a bati alarma ya cu e no a regresa. Ora a drenta informe di esaki mesora a bati alarna y activa esnan envolvi den rescate, ta te den oranan di anochi cu guarda costa a logra intercepte y a rescat’e. E helicopter di guarda costa a trese na airport pa asina ambulans tuma e persona y atende sano y salbo. Pa tur seguridad a hibe hospital pa un control.