Un felis dia pa tur nos hendenan.
Awe un dia dushi paso ta fin di siman pa descansa.
Cuminsa na gradici nos bon Dios pa tur e sosten cu e ta duna nos tur dia, cu nos ta mira y por gosa di e dia na nos manera.
Sen̈or tin hopi comprencion pa tur nos problemanan y semper ta cla pa sacabo for di nan.
No bira lomba pa Sen̈or keriendo cu e no ta tende bo, sino corda cu Sen̈or ta pone nos hopi biaha na prueba.
Nos tin un problema y tin solucion, no preocupabo paso bo por resolve.
Y si tin un problema, y no tin solucion, no preocupabo tampoco paso bo no por resolve toch !!
Asina ta no kibra bo cabes, sinta pensa pa loco di tur dos causa tin solucion.
Nos mester keda fiel na nos bon Dios semper !
E tin solucion pa tur cos !
Nada ta imposibel pa nos Dios.