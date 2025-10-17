Jellyfish na e beach di Arashi, un turista a ser ataka pero nan no a pone borchi di aviso!

Diabierna mainta a drenta informe di un caso di cu un turista a ser ataca supuestamente pa un bij y e victima ta alergisch pa picanan di bij. Mesora a dirigi ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aki ta trata di un pica di un pica pica di lama of sea un soldat portuges of yama tambe jellyfish. Mesora un bulto a lanta na e nek di e victima y tabata strobe di hala rosea. Ambulans a yega atende y a transporte pa hospital. A keda di pone un borchi aviso pero no a haci esaki y a laga turistanan drenta lama sin previo aviso.