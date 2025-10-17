Un oportunidad pa tur federacion y entrenador local pa combersa cu Carlos Santiago OLY

Aruba Athtletes’ Commission y COA ta organisa anochi informativo riba tema di atleta
Despues di un yamada na tur atleta pa atenda e “Athletes’ Forum” organisa door a Aruba Athtletes’ Commission (AAC) y Comite Olimpico Arubano (COA), a mira cu e deseo di conoce mas di e temanan rond di atleta ta grandi como e evento a yena simannan antes. Pa e motibo aki, ta aprobecha di bishita di Carlos Santiago OLY, un atleta Olimpico cu awo ta educador di “Athlete365” pa asina duna ofrece un tayer pa tur dirigente y entrenador di federacionnan deportivo na Aruba.
Aki e lo presenta diferente puntonan di interes pa loke ta trata e tema di “atletanan”, manera:
• Athletes’ Commission
• Long Term Athlete Development
• Athletes’ Rights
• Athlete 365
Evento lo tuma luga
Dia: 23 october 2025 (diahuebs)
Ora: 7:00pm – 9:00pm
Luga: Universidad di Aruba, LSB-Aula
Tambe lo duna informacion den cuadro di e eleccion di e Aruba Athletes’ Commission cu lo ta fin di aña pa asina sa como federacion kico lo mester haci y con pa ta parti di esaki y mucho mas. Carlos lo tuma tur pregunta cu por tin tambe, asina ta cu por haci uso di e tremendo oportunidad aki pa haya informacion riba cualkier tema cu tin di haber cu atleta.
Pa inscribi por usa e link aki: https://form.jotform.com/252854844025864
Ta pidi pa comparti cu tur miembro di directiva y entrenador di boso federacion. Esaki ta conta pa entrenadornan di Club tambe!
Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion, por tuma contacto cu Monica Pimentel cu ta presidente di Aruba Athletes’ Commission na +297 567 9341 of athletescommission@olympicaruba.com