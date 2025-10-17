Momentonan special entre Polis y nos grandinan KPA A BISHITA Y GRADICI NOS GRANDINAN DI CLUB KIBRAHACHA 60+

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba tin su agenda diario di mantene nos comunidad sigur, tambe nos
tin nos agenda social pa hunto nos por ta mas serca di nos comunidad.
Bao di e tema di “ Cuerpo Policial ta di nos tur” nos di KPA ta di un manera of otro kier keda cu e conexion
sostenibel cu nos comunidad. No obstante e parti preventivo of represivo pero cu cu enfoke riba actividad social
y na gruponan special.
Den cuadro di esaki altocomisario Ramon Arnhem y Hefe di Polis di Bario Inocencio Matos tabata presente na
e actividad semanal na Club Kibrahacha 60+. Bandi di un encuentro ameno y cu hopi storianan di antes, e parti
primordial tabata pa laga nos adulto mayor sa cu Cuerpo Policila ta aprecia y ta honranan.
“ Boso ta e fundeshi di nos sociedad, boso a traha pa loke nos tin awe. Nos agradecido y nos tey pa boso mescos
boso ta tabata tey pa nos.” tabata palabranan di altocomisario Arnhem na e ocasion special aki.
Hunto a comparti diferente storia, chiste pero un momento di gratitud. Nos di Cuerpo Policial Aruba lo sigui
enfoca pa nos keda serca di nos comunidad pa hunto nos por sigui mantene e contacto di serca.