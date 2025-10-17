Wardacosta y KPA ta busca homber perdi conhuntamente [🇦🇼🇳🇱]

Ayera, alrededor di 6’or di atardi Wardacosta a ricibi un melding di Cuerpo Policial di

Aruba (KPA) cu un homber cu ta adicto sin cas a perde riba lama. Mesora KPA a kuminsa

busca e homber perdi den e area di e costa di Bushiri, Manchebo y Eagle Beach.

Wardacosta tambe a desplega un boto chikito y un Metal Shark pa e area di rif di

Barcadera. Durante e busceda, tantu e helicopter komo e avion Dash di Wardacosta a

wordu desplega pa yuda cu busceda entre e boortoren (caminda e homber probablemente

a landa bai) y e costa. Inicialmente, e busceda conhunto no a duna resultado, pero

alrededor di 10 or di anochi e avion Dash a mira e persona perdi serka di e plataforma. E

tripulacion di e avion a notifica tantu e helicopter como e Metal Shark despues di a mira e

homber. Mesora e helicopter a cuminsa hisa e homber for di awa. Despues di a his’e, a

hiba e homber pa Aeropuerto Reina Beatrix, unda Cuerpo Policial di Aruba y ambulance

tabata presente pa asisti’e. E homber lo sigui risibi asistensia di outoridadnan lokal.

De Kustwacht en Korps Politie Aruba vinden vermiste man

Gisteren ontving de Kustwacht rond 18uur een bericht van het Korps Politie van Aruba

(KPA) dat een verwarde dakloze man vermist is geraakt op zee. Het KPA begon direct met

het zoeken van de vermiste man in het gebied van de kustlijn van Bushiri, Manchebo en

Eagle Beach. De Kustwacht rukte ook uit met een kleine boot en een Metal Shark in het

gebied van het Barcadera rif.

Gedurende de zoekactie is zowel de helikopter als het Dash vliegtuig ingezet om te helpen

zoeken tussen de locatie van de boortoren (waar de man vermoedelijk naar toe is

gezwommen) en de kustlijn. In eerste instantie leverde de gezamenlijke zoektocht niets

op, maar rond 22uur zag het Dash vliegtuig de vermiste persoon vlakbij de boortoren. De

bemanning van het vliegtuig lichtte zowel de helikopter als de Metal Shark na het spotten

van de man in. De helikopter is toen meteen overgegaan tot het hijsen van de man uit het

water. De man werd na het hijsen naar de luchthaven Reina Beatrix gebracht, waar het

Korps Politie Aruba en de ambulance aanwezig waren om hem te helpen. De man zal

door de lokale autoriteiten verder geassisteerd worden