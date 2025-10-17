Wardacosta y KPA ta busca homber perdi conhuntamente [🇦🇼🇳🇱]

Ayera, alrededor di 6’or di atardi Wardacosta a ricibi un melding di Cuerpo Policial di
Aruba (KPA) cu un homber cu ta adicto sin cas a perde riba lama. Mesora KPA a kuminsa
busca e homber perdi den e area di e costa di Bushiri, Manchebo y Eagle Beach.
Wardacosta tambe a desplega un boto chikito y un Metal Shark pa e area di rif di
Barcadera. Durante e busceda, tantu e helicopter komo e avion Dash di Wardacosta a
wordu desplega pa yuda cu busceda entre e boortoren (caminda e homber probablemente
a landa bai) y e costa. Inicialmente, e busceda conhunto no a duna resultado, pero
alrededor di 10 or di anochi e avion Dash a mira e persona perdi serka di e plataforma. E
tripulacion di e avion a notifica tantu e helicopter como e Metal Shark despues di a mira e
homber. Mesora e helicopter a cuminsa hisa e homber for di awa. Despues di a his’e, a
hiba e homber pa Aeropuerto Reina Beatrix, unda Cuerpo Policial di Aruba y ambulance
tabata presente pa asisti’e. E homber lo sigui risibi asistensia di outoridadnan lokal.
De Kustwacht en Korps Politie Aruba vinden vermiste man
Gisteren ontving de Kustwacht rond 18uur een bericht van het Korps Politie van Aruba
(KPA) dat een verwarde dakloze man vermist is geraakt op zee. Het KPA begon direct met
het zoeken van de vermiste man in het gebied van de kustlijn van Bushiri, Manchebo en
Eagle Beach. De Kustwacht rukte ook uit met een kleine boot en een Metal Shark in het
gebied van het Barcadera rif.
Gedurende de zoekactie is zowel de helikopter als het Dash vliegtuig ingezet om te helpen
zoeken tussen de locatie van de boortoren (waar de man vermoedelijk naar toe is
gezwommen) en de kustlijn. In eerste instantie leverde de gezamenlijke zoektocht niets
op, maar rond 22uur zag het Dash vliegtuig de vermiste persoon vlakbij de boortoren. De
bemanning van het vliegtuig lichtte zowel de helikopter als de Metal Shark na het spotten
van de man in. De helikopter is toen meteen overgegaan tot het hijsen van de man uit het
water. De man werd na het hijsen naar de luchthaven Reina Beatrix gebracht, waar het
Korps Politie Aruba en de ambulance aanwezig waren om hem te helpen. De man zal
door de lokale autoriteiten verder geassisteerd worden