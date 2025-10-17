Informacion encuanto exoneracion di derecho di importacion y accijns na momento di yegada for di exterior

ORANJESTAD- Departamento di Aduana a haya recientemente un cantidad halto di pregunta riba exoneracion di derecho di importacion y accijns na momento cu yega for di exterior. Pa preveni confusion y garantisa un yegada trankil, Aduana ta comparti e siguiente informacion.

Na momento cu un persona biaha pa exterior, kisas e ta desea di trece algun articulo for di e pais. Alabes, por ta e caso cu personan ta bin for di exterior pa bishita famia y amistadnan. Tene na cuenta cu e exonaracion di derechonan di importacion ta limita y ta conta solamente pa articulonan di uzo personal y un cantidad maximo di sigaria y alcohol.

Ekipahe cu articulo personal

Segun articulo 128 di e Ordenansa Nacional Landverordening In-, Uit- en Doorvoer (LIUD), articulonan cu un biahero ta trece na yegada for di exterior, te cu un balor di factura di Afl. 900, por wordo exonera di derechonan di importacion, solamente si:

e articulonan ta pa uzo personal di e biahero mes, e no ta destina pa benta of uzo comercial.

Productonan cu surpasa e suma aki mester paga impuesto ariba e articulo completo.

Kiko “uzo personal” ta significa?

Uzo personal ta significa cu e articulonan mester ta pa y di e biahero mes, cu ta uza nan personalmente. Alabes, e articulonan cumpra den exterior mester ta den e biahero su posesion.

Exoneracion no ta aplica pa articulonan cu ta destina pa otro persona (famia of amigo) of pa uzo comercial/negoshi of pa aplica riba otro articulo. Den caso cu Aduana constata cu e articulonan treci ta pa uzo comercial/negoshi, mester paga impuesto di importacion via declaracion y pa realisa esaki lo mester acerca un Customs broker. Tene na cuenta cu esaki ta un proceso mas largo y cu lo no por keda finalisa riba e mesun dia di yegada. Ademas, exoneracion no ta aplica pa articulonan treci den un grupo.

Otro productonan:

Productonan manera alcohol y sigaria tambe ta mara na un limite di cual por haya exoneracion di derechonan di importacion y accijns.

Cantidad di alcohol permiti:

Cada persona di 16 aña di edad en adelante por trece 1 liter di bebida fuerte p.e. rum of whisky, of 2,25 liter di biña, of 3 liter di cerbes.

Cantidad di tabaco permiti:

Cada persona di 16 aña di edad en adelante por trece 200 pida (1 slof) di sigaria, of 25 pida di siga, of 50 pida di cigarillos, of 250 gram di tabaco.

Si surpasa e cantidad permiti, mester paga impuesto di importacion y accijns. Manera menciona anteriormente e productonan aki tambe mester ta den bo posesion y pa uzo personal pa bin na remarke pa exoneracion, y no ta aplica pa productonan treci den un grupo.

Pa mas informacion incluyendo importacion di articulonan special manera carni, remedi, mata, articulonan electronico of mascota, por bishita nos website www.douane.aw, tuma contacto cu nos via info@douane.aw of yama nos na +297 523 8888.