Reflexión Diasabra 18 Oktober 2025.

Hopi bon dia pa nos sinta un rato y pidi Señor su bendicion y pa tur cos bai bon pa nos pais.
Tambe pa cuminsa prepara pa cualkier calamidad.
Nos no mester pensa cu nos lo pasa nada semper.
Tur posibilidad tey y mester ta bon prepara pa esey tambe.
Nos tin cu organisa nos mes y hasi bon uso di e awa cu ta cai por nada, un bendicion y nos por usa e awa aki cu ta bon pa laba panja, laba auto, flush toilet, banja cune, muha mata y hasta pa bebe despues di herbe.
Nos mester cuminsa biba cu realidad y acepta tur loke ta pa nos.
Cu un stof di Sahara riba nos, mester buska tur remedio pa baha tur e posibilidadnan pa malesa na cero.
Ban sera cabes mi Shonnan.