Ambulans a bay Roncado pa un mucha di 9 aña cu no por a hala rosea bon

20:46  October 18, 2025  Leave a comment

Diasabra anochi a drenta informe di cu tin un mucha di 9 aña cu problema pa hala rosea, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a soluciona su problema y no tabata necesario pa hib’e hospital.

