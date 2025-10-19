Diasabra anochi a drenta informe di cu tin un mucha di 9 aña cu problema pa hala rosea, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a soluciona su problema y no tabata necesario pa hib’e hospital.
Ambulans a bay Roncado pa un mucha di 9 aña cu no por a hala rosea bon
