Reflexión Diadomingo 19 Oktober 2025.

Awe atrobe e dia grandi di siman, e dia di Sen̈or.
Nos a gosa di diabierna, disfruta bida diasabra, y awe ta gradici nos bon Dios pa e bunita bida di nos.
Nos sa cu nos por lanta mainta y disfruta di un bida hopi dushi mes cu Sen̈or ta duna nos.
Nos a hanja e prome jobida pisa cu strena cu lamper y aki banda tabata ta tin pisa cu a kita coriente y hasi danjo tambe na mi roter di Setar y di e condominio bisinja.
Nos mester ta hopi conciente cu nos semper por resulta como victima di calamidad.
Mi tin dos bisinja cu tabata victima cu lamper a kima nan cas su instalacion di coriente.
Poco awasero ta bon bini, pero e lamper ey ta hopi peligroso y por te hasta resulta fatal !
Di 28 siman di anja y nos ta repasa Evangelio segun San Lucas : Cosecha ta grandi, ma trahado ta poco. !
Aki nos ta comprende cu mester busca Reino di Dios na prome luga.
Cosnan di mundo no tin nesecidad.
Un apostel su tarea ta prepara e caminda pa Sen̈or.
Aki nos mester acepta e Maestro pa nos por jega Reino di Dios.