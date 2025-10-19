[VIDEO] Chauffeur burachi cu un auto fia sin papel a subi acera dal auto para sigui bay drenta den un cas na Madiki!

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente unda un chauffeur burachi a subi acera dal auto staciona sigui bay dal muraya di cas drenta den e cas banda di un persona di edad sinta, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na Madiki. Na yegada di e patruya mesora a detene e chauffeur kende tabata burachi y a confisca su auto cual ta un Honda Fit fia y no por a mustra ningun papel cu nan ta na ordo. Un ambulans a ser pidi pa un persona di edad cu tabata den e cas ora e accidente a tuma lugar y a presencia e susedido aki. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona di edad slachtofferhulp y D.O.W. a presenta.