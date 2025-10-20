Polis y ambulans a bay De La Sallestraat pa un persona cu lo a ser agredi den un pelea

Dialuna madruga a drenta informe di cu na De La Sallestraat lo tin un persona malherida despues di un pelea, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e polis a bin compronde cu un persona lo a ser agredi den un pelea. Na yegada di e ambulans nan a transporta e victima pa hospital. Polis a tuma datos di e incidente aki.

