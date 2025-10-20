 Posted in INCIDENTE

Polis y ambulans a bay De La Sallestraat pa un persona cu lo a ser agredi den un pelea

03:24  October 20, 2025  Leave a comment

Dialuna madruga a drenta informe di cu na De La Sallestraat lo tin un persona malherida despues di un pelea, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e polis a bin compronde cu un persona lo a ser agredi den un pelea. Na yegada di e ambulans nan a transporta e victima pa hospital. Polis a tuma datos di e incidente aki.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *