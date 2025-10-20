Reflexión Dialuna 20 Oktober 2025.

Awe nos ta habri siman nobo, e penultimo den Oktober.
Cu hopi satisfacion y alegria nos ta gradici Sen̈or pa por a mira otro dia hopi agradable.
Nos semper hopi positivo lo sigi gosa di bida y lantando mainta tempran kier gosa di tur cos bunita cu tin den e mundo aki.
Nos ta trata na tene moral halto y cumpli cu tur nos debernan.
Esaki no ta fácil, mirando cuanto cos tin cu por influencia nos bida negativamente.
Ta mas facil coi caminda robes cu sigi leynan di Dios.
Mane a aparese riba un site : ta imposibel stima dos Dios.
Uno ta nos bon Dios y e otro ta placa.
Esaki ta manera un plaga cu tanto loteria y otro plaser cu placa awendia.
Si ta diberti por comprende, pero tin ta hinka curpa den debe pa motibo di placa.