 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Musico chauffeur a pega soño baha caminda subi piedranan dilanti Sun Plaza

06:14  October 20, 2025  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente dilanti di Sun Plaza, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya un Ford Ranger pick-up cu e chauffeur na soño cu su pia ainda riba e trot y pega riba un piedra. Polis a habri e porta pa paga e motor y a lanta e chauffeur for di soño. A bin resulta cu aki ta trata di un musico cu su instrument cu ela caba di toca na un sitio nocturno y bayendo cas e lo a pega soño na stuur baha caminda y subi piedranan grandi entre e vianan y keda pega cu pia riba trot. Polis a lante y a papia cun’e.

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *