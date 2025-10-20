[VIDEO] Musico chauffeur a pega soño baha caminda subi piedranan dilanti Sun Plaza

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente dilanti di Sun Plaza, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya un Ford Ranger pick-up cu e chauffeur na soño cu su pia ainda riba e trot y pega riba un piedra. Polis a habri e porta pa paga e motor y a lanta e chauffeur for di soño. A bin resulta cu aki ta trata di un musico cu su instrument cu ela caba di toca na un sitio nocturno y bayendo cas e lo a pega soño na stuur baha caminda y subi piedranan grandi entre e vianan y keda pega cu pia riba trot. Polis a lante y a papia cun’e.