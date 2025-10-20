Aruba Tourism Authority conhuntamente cu Aruba Ports Authority NV a yama bon bini na Norwegian Escape durante su bishita inaugural na Aruba

Aruba a celebra cu orguyo e bishita inaugural di Norwegian Escape diadomingo 19 di october 2025,

marcando un otro momento importante den e relacion fuerte entre Aruba y Norwegian Cruise Line (NCL).

Presente tabata Monica Bos, Cruise Manager di Aruba Tourism Authority, Marc Figaroa, CEO di Aruba

Ports Authority NV (APA) y Mario Arends, Commercial Manager di Aruba Ports Authority. Port agency

S.E.L. Maduro & Sons, tambe a uni pa e ocasion. E delegacion a ricibi un bon bini caluroso abordo di

Norwegian Escape, unda tabatin un ceremonia tradicional di intercambio di plakkaat. E intercambio aki ta

un custumber maritimo estableci den cual e capitan di e barco y representantenan di e waf ta intercambia

plakkaat conmemorativio pa simbolisa amistad, colaboracion, y celebracion di e prome bishita di e barco

na e destinacion.

“Bon bini na nos One Happy Island Aruba,” Monica Bos a expresa. E la continua su palabra di bon bini

bisando: “Den nomber di Aruba Tourism Authority, Gobierno di Aruba, y pueblo di Aruba, nos ta gradici

boso pa e bishita na nos isla. Na e Capitan y tripulacion di Norwegian Escape y henter famia di Norwegian

Cruise Line, masha danki pa scoge Aruba.”

Tocante Norwegian Escape

Lansa den 2015, Norwegian Escape ta un di Norwegian Cruise Line su barco di clase Breakaway Plus, cu

ta ofrece un experiencia moderno di crucero cu un capacidad di mas cu 4,200 huesped y cu

caracteristicanan innovativo manera world-class dining, entretenimento cu a gana premiacion, y

facilidadnan pa famia. E barco ta refleha e compromiso di NCL pa brinda vakantienan inolvidabel mientras

ta inverti continuamente den satisfaccion di e huesped y sostenibilidad.

Tocante Norwegian Cruise Line (NCL)

Norwegian Cruise Line ta un lider global den industria di crucero, operando un flota di 19 barconan

moderno cu ta nabega pa mas o menos 400 destinacion mundial. E linea ta conoci pa su concepto di

“Freestyle Cruising” cu ta duna mas libertad y escogencia na e huesped, y tambe pa su iniciativanan

sostenibel.

NCL ta avansando su programa “Sail & Sustain”, cu ta inclui inversion den futuro barconan pa asina reduci

emision di gas, eliminacion di plastic di un solo uzo den henter e barco, uzo sostenibel di productonan di

pesca, y colaboracion pa desaroyo di “green technologies”. E compania a compromete pa logra emision

net-zero pa 2050.

Fortaleciendo Industria di Crucero di Aruba

E bishita di Norwegian Escape ta demostra cu Aruba ta keda un destinacion atractivo y preferi den Sur

Caribe. Aruba ta un partner clave pa lineanan di crucero manera NCL cu ta sigui trece miles di bishitante

na e isla tur aña.

Aruba Tourism Authority, Aruba Ports Authority NV, y su partnernan ta sigui dedica y traha pa mehora e

experiencia crucero pa e huespednan mientras ta sostene iniciativanan sostenibel pa e industria y

comunidad di Aruba.