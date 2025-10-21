Diamars madruga durante patruya polisnan atento a bin topa banda di Elmar Hato cu un persona cu lo a cay for di bicicleta y a fractura su pia, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.
Polis a topa cu hende cu a cay for di bicicleta banda di Elmar Hato
