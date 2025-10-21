Reflexión Diamars 21 Oktober 2025.

Awe nos ta lanta tempran y gosa di naturalesa pa alegra nos comienso di otro gran dia.
Semper cu un gran aprecio y gratitud pa nos bon Dios.
Nos por disfruta di un dushi bida y prepare na nos gusto.
Nos ta den temporada di fin di anja y nos tin poco awasero pisa cu ta na caminda.
Cada ken mester percura pa su luga ta bon prepara pa cualkier calamidad.
A pasa ultimo dianan ey un tormento cu a laga basta bario sin coriente y basta cas sin internet y hasta empresan di cual nan servicio di internet a keda afecta.
E compania di diasabra caba tabata man jen di trabou pa danjonan cu a ser causa.
Awo tin otro cu ta hopi serca mes pa awe y cu un awasero formal.
Nos cuida nos curpa.