Presidente Wanda Broeksema a representa COA na Asamblea General di CANOC

Durante fin di siman cu a pasa, Presidente di Comite Olimpico Arubano (COA) Sra. Wanda Broeksema a representa COA na Asamblea General di “Caribbean Association of National Olympic Committees” (CANOC). Na e Asamblea aki cu a tuma luga na Georgetown-Guyana, a participa 19 pais di nos region, unda hiba dialogonan interesante den cuadro di desaroyo di deporte den Caribe. Presidente di CANOC Sr. Keith Joseph a habri e asamblea ta gradici Comite Olimpico di Guyana pa nan hospitalidad y compromiso pa alinea deporte cu e desaroyo social y economico di nan pais.
Banda di e paisnan presente, a conta cu presencia di Comite Olimpico di Paraguay cu a firma un “Memorandum of Understanding” (MOU) cu CANOC pa asina colabora riba desaroyo deportivo den region. E compromiso aki di ambos banda ta mustra un interes grandi di kier traha riba e nivel di maneho deportivo den region y fortificae relacion entre e diferente Comite Olimpico Nacional.
Finalmente, Gobierno di Guyana y demas pais a aplaudi e esfuersonan di CANOC cu a mustra un gran nivel di liderasgo pa cu e “strengthening of sports governance and capacity building”. Banda di esaki, a mira un tremendo nivel di colaboracion entre e paisnan participante y ta mira esaki como un bon oportunidad pa intercambio di conocemento y fortifica e deseo comun di kier traha na bienestar di deporte den Caribe. #TEAMARU