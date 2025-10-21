[VIDEO] Kortsluiting a kima full un “bijbouw” patras di un cas na Korvetstraat y 2 hende a guli hopi huma!

Diamars mainta a drenta informe di un candela na un cas na Korvetstraat, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu aki ta trata di un “bijbouw” patras di un cas na Korvetstraat. Na yegada di mas patruya a sera e camindanan cerca di e candela y a evacua famianan y tambe animalnan for di e casnan den vecindario. Na yegada di bomberonan nan a cuminsa cu un combate directo y fuerte for di ambos banda di camindanan y a logra domina esaki y paga esaki completamente. Despues di un investigacion a bin haya sa e causa ta un instalacion electrico gekonkel cu a causa e candela. Durante cu tabata combatiendo e candela 2 persona mas a bira malo door di a guli tanto huma y tabata rekeri yudansa di ambulans. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos.