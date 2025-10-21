[VIDEO] Auto a para den fila bayendo pariba a duna otro auto chens pa subi caminda bay pabao net ora brommer ta pasando e!

Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti “D” Shop na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un brommer unda un automobilista bayendo pariba den un fila a para pa duna un otro auto un chens pa e por bay pabao pero net na e momentonan ey un brommer sin papelnan na ordo ni number tabata pasando bay pariba y a bay dal riba e Hyundai Grand i10. E impacto tabata fuerte unda e motociclista a fractura su schouder y tabata tin corta na su curpa mientras e dama chauffeur tambe a haya sla na banda di e porta unda e glas a kibra y glas a spart y corte na su cara. Na yegada di e ambulans mesora a atende e victimanan mientras a pidi pa bombero presenta ya cu e porta di e auto a keda pega y e bomberonan a bini cu herment adecua pa corta e auto pa asina logra saca e dama.
https://twitter.com/AWE24/status/1980725899155669032\
click e link aki riba pa wak e video