[VIDEO] Manera un bon Arubiano cu ora tempo ta na betro dama a sali bay bira betra causa accidente na Cashero!

Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu un hende herida na Cashero, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e dama chauffeur di un Kia Picanto cu tabata para na un T-weg no a duna preferencia na un otro auto cu tabata riba e caminda cu ta sigui y a bay dal riba esaki. E dama tabata keha di dolor y a yama un ambulans pa e dama. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aki ta trata di un dama como un bon Arubiano debi cu e tempo ta na betro a bay dal algun bitter pero e lo a dal dimas bitter cu a dal e caus’e dolor. Polis a pon’e supla y a regista mas di 700UGL y a detene.