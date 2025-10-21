Apertura Proyecto Training Herencia Cultural Subacuatico na MANA

Durante e periodo di 21 di october pa 10 di november 2025 Aruba tin e honor di ta anfitrion di un training sumamente importante den cuadro di Herencia Subacuatico den Reino Hulandes. Diamars dia 21 di october, Minister di Educacion, Hubentud, Inovacion, Asuntonan di Reino y Deporte, mr. Gerlien Croes a habri e prestigioso training aki na Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) cu un conferencia di prensa.

E training ta financia den su gran mayoria pa Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) y cu sosten di Pais Aruba pa medio di MANA. E proyecto ta forma parti di e programa di ‘Maritiem Erfgoed Internationaal’ di Hulanda. Tres trainer di RCE ta responsabel pa e contenido teoretico y practico. MANA ta encarga cu e parti logistico, organisatorio, adminstrativo financiero y coordinacion. E entrenador principal y lider di e proyecto concerni ta Martijn Manders, profesor special di arkeologia subacuatico y maneho maritimo na Universidad di Leiden. E training intensivo ta di dialuna pa diasabra durante tres siman.

Reino Hulandes ta den e proceso di preparacion pa ratifica e tratado di UNESCO (2001) pa proteha herencia cultural subacuatico. Den e cuadro aki ta sumamente importante pa cada miembro di Reino Hulandes tin profesionalnan cu conocimento pa proteccion y concientisacion tocante herencia subacuatico.

RCE a selecta 13 profesional di e islanan caribense den Reino pa participa. Gran parti ta traha cu of ta afilia na organisacionnan civico pa proteccion di naturalesa y/of herencia cultural. Cada un mester a cumpli cu otro rekisitonan specifico, manera ta certifica den “PADI advanced open water” y a haci un minimo cantidad di trinta sambuya. Di Aruba ta participa cuidador marino Shane Thielman di Aruba Conservation Foundation, ecologista Oriana Wouters y arkeologonan Harold Kelly y Raymundo Dijkhoff pa MANA. Intencion ta pa den futuro cercano tur participante duna un aporte na conservacion di herencia maritimo den nan respectivo isla.

Durante e conferencia di prensa director interino di MANA Pancho Geerman a subraya cu educacion continuo ta parti di e mision di MANA. Educacion cu ta alimenta door di investigacion cientifico historico/arkeologico.

Profesor Martijn Manders ta hopi contento cu e colaboracion cu ela haya cu Pais Aruba/ MANA y a splica e importancia di e training aki. No ta trata solamente arkeologia, pero mas importante conserva y maneha arkeologia.

Den su discurso di apertura Minister Croes a enfatisa cu miembronan di Reino Hulandes ta conecta door di un herencia comparti. Artefactonan den nos lama no ta solamente arkeologia pero ta conecta nos culturalmente cu nos ancestronan y cu otro. Cu e training aki ta honra e herencia cultural di nos ancestronan pero tambe ta pa conserv’e y pas’e pa futuro generacionnan como un herencia bibo!