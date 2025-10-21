 Posted in DEPORTE, TURISMO

A.T.A. ta reafirma sosten pa KLM Aruba Marathon pa tres aña mas

15:11  October 21, 2025  Leave a comment

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta masha orguyoso pa reafirma su sosten continuo na KLM Aruba Marathon. A.T.A. hunto cu Foundation Run in the Sun, organisado oficial di KLM Aruba Marathon, a firma un acuerdo dia 16 di October, 2025. E acuerdo a ser firma pa Ronella Croes, CEO di A.T.A., y Kees van Muiswinkel, Fundado y Presidente di KLM Aruba Marathon. E acuerdo ta encera cu A.T.A. lo ta patrocinando e evento pa tres aña, garantisando continuidad pa 2026, 2027 y 2028.

“E crecemento continuo di KLM Aruba Marathon ta demostra e potencial di Aruba den e mercado di bienestar y ta reenforsa nos imagen pa e biaheronan en busca di experiencianan activo y cu proposito”, asina Ronella Croes a expresa.

 

KLM Aruba Marathon ta atrae participante for di mas cu 40 pais, mientras ta pone enfasis riba e beyesa natural di Aruba, su hospitalidad y comunidad. Cu e acuerdo firma, e colaboracion ta refleha e vision comparti pa posiciona Aruba como un destinacion sostenibel cu enfoke riba salud y bienestar.

 

“Nos ta sumamente agradedico pa e confiansa continuo, sosten y colaboracion profesional di Aruba Tourism Authority,” Kees van Muiswinkel a bisa. “Hunto nos ta traha pa eleva calidad y visibilidad di KLM Aruba Marathon cada aña.”

 

A.T.A. ta sigui duna sosten na e iniciativa cu a demostra di tin un impacto positivo den e posicionamento turistico di nos isla. A.T.A. ta orguyoso di contribui tambe asina ki na bienestar di nos comunidad, brindando un oportunidad unico na nos comunidad pa disfruta di un marathon y di haci esaki cu otro aficionadonan di diferente otro pais.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *