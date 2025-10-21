Posted in INCIDENTE Control den trafico dilanti waf na Oranjestad 19:18 October 21, 2025 Leave a comment Den cuadro di haci e trafico mas sigur polisnan a tene un control di trafico durante e dia dilanti di waf na Oranjestad. Autonan tabata ser para y controla pa tur cos ta na ordo y cu ta cumpli cabalmente cu locual ley ta prescribi. Related Articles Chauffeur a perde control riba “Green Corridor” y a bay dal na e vangrail Polis a para chauffeur cansa coriendo cu velocidad halto y malo [VIDEO] Jeep Wrangler a keda na werki despues di a pasa over di e rotonde di Ser’i Teishi Turistanan den un group tour riba UTV a maniobra kentel te bolter lagando 4 hende herida panort di Tierra del Sol