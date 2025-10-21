 Posted in INCIDENTE

Control den trafico dilanti waf na Oranjestad

19:18  October 21, 2025

Den cuadro di haci e trafico mas sigur polisnan a tene un control di trafico durante e dia dilanti di waf na Oranjestad. Autonan tabata ser para y controla pa tur cos ta na ordo y cu ta cumpli cabalmente cu locual ley ta prescribi.

