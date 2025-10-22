Diamars merdia un automobilistana hay’e envolvi den un accidente unda bomberonan mester a corta e porta pa a logra saca e chauffeur. Despues di e accidente e auto a ser laga atras dilanti di Digicel na Tanki Leendert. Ladronnan a probecha di bay cu e portanan di e auto. Ta pidi esnan cu a bay cu e porta pa trese esakinan bek. Sino lo pone e video ora nan ta bay cun’e y hasta nan nomber y fam.
Na e ladronnan cu a bay cu e portanan di auto accidenta na Tanki Leendert trese nan bek, boso ta sali cla cla riba e video.
