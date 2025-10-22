Helicopter di Guarda Costa a yuda trasporta un turista di 80 aña di Klein Curaçao pa Curaçao Medical Center (CMC)

Diamars mainta, e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guarda Costa di Caribe a ricibi un informe di un boto comercial cerca di Klein Curaçao. Tin un turista americano di 80 aña cu tabata sinti dolor den su pecho y a haya tambe problema pa hala rosea. Despues di a consulta cu e dokter di CITRO, a determina cu ta necesario un tratamento medico adicional. Mesora GuardaCosta a dirigi un helicopter pa evacua e pashent pa airport di Hato hato na Curaçao. Eynan ela ser traspasa pa e personal di ambulans, cual a traslade directamente pa Curaçao Medical Center (CMC) pa ricibi atencion medica adicional.