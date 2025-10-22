Exitoso Presidium di Guarda Costa y Comision di Guarda Costa di e Base Naval Parera.

Recientemente a tuma luga e reunion conhunto di e Comision di Guarda Costa y e Presidium di Comision di Guarda Costa. E centro di e reunion tabata concepto di e plan anual pa 2026, den cual lo defini e orientacion di Guarda Costa. Den e reunion a yega na un acuerdo riba e plan anual pa 2026, den cual por ser presenta pa su aceptacion na Conseho di Ministro di Reino. Na final di e reunionnan, e participantenan por a observa e operacionnan di Guarda Costa. Nan a participa den un buelta den e barco cu e cutter Panter cerca di Curaçao, nan a bishita e Centro di Operacionnan Maritimo y e punto de apoyo Hato, unda e unidadnan aereo di Guarda Costa ta staciona. E encuentronan a subraya e lema di Guarda Costa: ¡Samen Sterk!