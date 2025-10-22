Reflexión Diaranson 22 Oktober 2025.

Awe nos ta gradici nos bon Dios pa otro bunita dia de bida.
Nos ta super agradecido pa loke nos por hasi tur dia y con nos por disfruta di tur cos bunita cu tin.
Tin dia cu no ta fácil y otro día cu ta mas agradabel.
Hesus a bin na mundo pa cambia hendenan pensamento y pa respeta leynan di Dios.
Biba un bida sano y cu confiansa pa nos logra Cas di Señor.
Biba cu Fe, cuida nos bida y alimente cu Palabra di Dios.
Concecuencia di pica ta morto.
Concecuencia di gracia ta bida.
Cada ken mester biba según su consenshi y warda e dia jega pa wordu husga.