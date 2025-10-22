PARIBA LEGENDS VICTORIOSO DENDOMINO ESTILO 5 X 5!

Calabas / Kudawecha – Diabierna 17 di october ultimo, e palacio di pega piedra aya na Calabas/Kudawecha a presencia un evento unico, e estreno dje sistema di domino estilo 5 X 5. Esaki tabata un “pilot game” regisa pa Capitan Trimon, lider dje famoso ekipo Biba Lekker DT. En total 3 ekipo a participa, esta Biba Lekker DT, Pariba Legends DT, y Sero Blanco DT. E ultimo team aki tabata conta cu militancia dje legendario y temibel Nai Rasmijn; esnan cu conoce e mundo underground di domino sa cu aki no ta trata di “zomaar iemand” den e arte di horca dobbel 6!
Despues di a tira lot, e bataya ta cuminsa entre Pariba Legends contra Sero Blanco. Net net, manera nan ta bisa na Hulandes “met de hakken over de sloot”, Pariba Legends ta logra gana di Sero Blanco cu score di 3-2. Siguiente tanda ta bay entre Sero Blanco y Biba Lekker, y cu esfuerso maximo Sero Blanco ta logra “edge” Biba Lekker cu score di 3-2! Di tres round ta bay entre Pariba Legends y Biba Lekker caminda e legendarionan di pariba, figurando cu nan hungado estelar “Snor” Perez, ta logra gana “op het nippertje” cu 3-2 di Biba Lekker.
E siguiente rond si ta resulta den un berdadero cataclismo di proporcion biblico pa Sero Blanco! Aki Pariba Legends ta pasa buldozer riba “White Mountain” cu score aplastante di 5-0! Auch! Pa culmina y frega tiki salo den e herida fresco, Biba Lekker ta dal Sero Blanco basha abou cu score di 4-1! Oef! Un golpi cu lo bay tarda basta pa recupera y mas cu claro algun fanatico di Sero Blanco lo puntra nan mes ta kico por a bay fout aki? Un of mas hungado mester a dal un pildo robes!
Por ultimo e gran final ta bay entre Pariba Legends, “featuring” Le Moustache, y Biba Lekker, bou guia dje temibel capitan Trimon. Den un tremendo partido, Pariba Legends ta logra triunfa cu score preta preta di 3-2! Un tremendo anochi yen di emocion aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden, caminda sigur sigur lo por bay spera mas torneo dje formato 5 X 5.