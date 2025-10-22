BISHITA DI SECRETARIA DI KPC SRA. ALBERTOE

Santa Cruz, ARUBA: Secretarianan ta e base importante tras di e e maneho di un organisacion. Secretaria ta percura pa un bon comunicacion, ta fungi como punto di contacto y ta e persona cu ta contecta cu

departamentonan den diferente organisacionnan. Recentemente secretariaat di KPA a ricibi bishita di cortesia di señora Jerusha Albertoe secretaria di Korps Politie Curaçao (KPC), cariñosamente yama Tuka. Señora Albertoe ta pa hopi aña caba un cara conoci den

diferente Cuerpo den region di Caribe. E ta conoci pa su manera stricto y profesional, pero semper hopi agradabel pa traha cune. Su aporte ta duna un balor grandi na e relacion fuerte y bon colaboracion entre KPC Y KPA.

Cu un bon copi coffee a intercambia idea y pensamento y a pasa un momento ameno cu otro.

