tema: relacion entre polis y sociedad SESSION INSPIRATIVO PA POLIS CU DR. SARAH STRONKS

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta traha pa un cooperacion sostenibel, ciencia y intercambio di

polis.

Den cuadro di esaki dr. Sarah Stronks, politiewetenschapper na e Academia policial na Hulanda a haci un

bishita di trabao na KPA.

Ela duna Masterclass hopi inspirativo como tema di e relacion entre Polis y sociedad. E session aki a yuda trece

conocimento practico, un bista interesante y tips pa e agente policialnan cu tabata presente

E masterclass ta un aporte positivo pa cu e strategia policial. Tambe e ta contribui cu e relacion entre KPA y e

sociedad ta central y ta keda un prioridad.