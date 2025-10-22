Workshop organisa door di Departamento di Asuntonan Economico/IDEA  tabata hopi interactivo y educativo   Workshop Mini BOSS for a Day – Inspirando e lidernan di mañan

ORANJESTAD – Siman pasa diahuebs 16 october, Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unidad di IDEA, a organisa cu hopi entusiasmo e workshop di “Mini BOSS for a Day”, un actividad interactivo y educativo pa muchanan di entre 11 y 13 aña di edad.
Cu un grupo di 21 participante, a dirigi e workshop riba 3 pilarnan importante:
- Creatividad – coverti ideanan den algo real
- Confiansa – practica pa kere den bo mes y den bo ideanan
- Pensamento Empresarial – transforma ideanan inteligente den plannan chikito di negoshi
E workshop a keda presenta door di sra. Louella Croes-Ras, Policy Advisor-Business Development IDEA di Departamento di Asuntonan Economico, cu tambe a presenta e parti con pa pitch un idea di un negoshi, caminda tur mucha a haya e oportunidad pa presenta nan ideanan di negoshi dilanti di e grupo. Maske cu na start di e workshop nervionan a hunga un rol cerca e muchanan, na momento di pitch nan ideanan, nan a presenta cu siguridad y orguyo.
Na final di e workshop, cada mucha a ricibi un certificado di reconocimento pa nan esfuerso, creatividad y participacion.
E dia aki, tabata uno yena cu energia, inspiracion y talento. Danki na tur mayor, colega y colaborado cu a haci e activitad aki posibel.
