[VIDEO] Compartiendo conocemento den cuadro di “Strategic Partnerships” Daniel Tecklenborg di CEDE Aruba ta comparti su experencia

Dialuna anochi a tuma luga e ultimo tayer di “Capacity Building Training Fase 02” unda cu despues di 5 topico sumamente interesante y di balor agrega, e federacionnan miembro tin e informarcion basico necesario pa por prepara e tarea di e curso aki, un plan strategico. Den cuadro di prepara esaki, Daniel Tecklenborg di CEDE Aruba a duna un les di “Strategic Partnerships”, cu sigur ta un parti esencial pa cualkier organisacion. Den e entrevista aki, Daniel ta splica mas di tayer. #TEAMARU

click e link aki bao pa wak e video