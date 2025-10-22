Descontinuacion di e vuelo Santo Domingo-Aruba-Santo Domingo

Pa mas di 10 aña Sky High Dominicana tabata tin e previlegio di conecta Republica Dominicana cu Aruba fortaleciendo e lasonan cultural, familiar y comercial entre ambos destino. Como parti di nan compromiso cu un operacion sostenible y eficiente, nan a realisa un analisis exhaustivo di nan red di rutanan, locual ta hiba nan pa tuma e dificil decision pa descontinua e ruta Santo Domingo-Aruba-Santo Domingo, entrante di 2 di november 2025 unda lo realisa nan ultimo vuelo regular den dicho ruta. E medida aki ta debi na e sobreoferta actual den e mercado, cual ta afecta e sostenibilidad di e operacion a largo plaso. No obstante, nan lo mantene e disposicion pa reanuda vuelonan pa Aruba den futuro, di manera regular of temporal, segun e situacion di e mercado permiti. Nan ta gradici tur pasahero, agencianan di biahe, socionan y colaboradornan cu a compañanan a lo largo di e mas di 10 añanan aki di historianan comparti. Boso preferencia y confiansa tabata esencial pa e crecimento di Sky High Dominicana.