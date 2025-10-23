Polis y ambulans a bay Sero Blanco pa un discusion entre pareha unda e dama a corta su man.

Diaranson anochi a drenta informe di cu un dama lo a corta su man, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu durante un discusion entre pareha e dama lo a corta su man. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a bin haya sa cu e tabata tin rasca na su garganta y na su pia y a ser hiba hospital pa atencion medico avansa. Polis a papia tambe cu e homber kende tabata basta trankil y a avis’e cu si e dama bay entrega keho di maltrato na recherche cu e lo ser deteni pa maltrato.