Reflexión Diahuebs 23 Oktober 2025.

Awe ta otro Diahuebs, mane nan ta bisa, bispo di weekend.
Nos cu tur respet y honor ta habla danki na nos bon Dios.
Nos sigur ta hopi agradecido na tur locual Tata a regala nos pa nos bida ta felis .
Nos por lanta mainta y gosa di naturalesa y tur cos bunita cu tin.
Ta un plaser di por disfruta di un sabroso kopi kofie cu pida pandushi o buscuchi.
Nos tin famia cu nos stima masha hopi y nos lo hasi tur lo posibel pa nan tambe ta felis.
Asina tur famia mester biba tambe pa nos tin un isla felis.
Awasero a pasa nos voorbij y sigi su rumbo.
Nos lo sigi ta prepara pa cualkier cos semper.
Ainda por tin mal tempo, y despues ta jobida so.
Nos ta hanja falta di nos bonchi largo herbi, komkomber, pinda y pampoena fresco.